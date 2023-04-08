Российский каратист Артем Павлущенко успешно демобилизован на войне в Украине – Вооруженные силы нашего государства отправили спортсмена на бой против сатаны в ад.

Соответствующую информацию сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отметим, что Павлущенко был мастером спорта по каратэ, входящим в состав юниорской сборной россии.

На войну приехал в качестве лейтенанта и члена штурмового отряда "Шторм-Z".