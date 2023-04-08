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Российский каратист Павлущенко успешно ликвидирован в Украине

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Земля стекловатой

Российский каратист Павлущенко успешно ликвидирован в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российский каратист Артем Павлущенко успешно демобилизован на войне в Украине – Вооруженные силы нашего государства отправили спортсмена на бой против сатаны в ад.

Соответствующую информацию сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отметим, что Павлущенко был мастером спорта по каратэ, входящим в состав юниорской сборной россии.

На войну приехал в качестве лейтенанта и члена штурмового отряда "Шторм-Z".

Желаем успешно гнить в сырой российской земле!

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В статье: война с россией
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