Российский каратист Павлущенко успешно ликвидирован в Украине
Земля стекловатой
Getty Images / Global Images Ukraine
Российский каратист Артем Павлущенко успешно демобилизован на войне в Украине – Вооруженные силы нашего государства отправили спортсмена на бой против сатаны в ад.
Соответствующую информацию сообщают российские пропагандистские СМИ.
Отметим, что Павлущенко был мастером спорта по каратэ, входящим в состав юниорской сборной россии.
На войну приехал в качестве лейтенанта и члена штурмового отряда "Шторм-Z".
Желаем успешно гнить в сырой российской земле!
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