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Зеленский: Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет

Общие новости
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(1 голосов)

Традиционное обращение президента

Зеленский: Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 8 апреля.

"Ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, они близки каждому народу, независимо от того, далеко ли они географически от нашего народа. Все ценят безопасность и защиту от террора.

Нет такого народа, который относился бы одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов...

Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет, и покой вернется. Вернется не только в Украину – вернется всем в мире.

Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо всем нашим партнерам за мощную помощь! Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
08.04.2023 в 21:26
Якщо так - світові треба якнайшвидше все розповісти про вагнергейт та про лижний спуск з КАрпат в Оман
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