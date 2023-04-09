ВСУ отбили за сутки более 50 атак россиян и уничтожили 5 станций РЭБ

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 9 апреля, сообщает, что за минувшие сутки было отбито более 50 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, на Бахмутском направлении кроме постоянных попыток взять под полный контроль Бахмут враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

В сводке указывается, что за прошедшие сутки россияне нанесли 4 ракетных и 40 авиационных ударов, совершили 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, ведь противник не прекращает применять тактику террора.

В то же время авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, наши защитники сбили 2 БпЛА типа Supercam, 6 БпЛА типа Орлан-10 и 6 БпЛА типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 5 станций радиоэлектронной борьбы противника.