Британия объявила, сколько планирует подготовить украинских воинов в 2023 году
ВСУ поблагодарили за поддержку
Вооруженные Силы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сообщили, что в 2023 году стремятся обучить 20 000 украинских новобранцев.
В официальном сообщении британской армии отметили, что в рамках базовой общевойсковой подготовки личного состава ВСУ в Великобритании уже подготовлено более 10 тысяч новобранцев.
На сообщение отреагировали в Генштабе ВСУ и выразили благодарность Великобритании за поддержку и помощь.
Напомним, что Великобритания одной из первых объявила о передаче Украине тяжелого вооружения, ранее сообщалось, что украинские экипажи уже завершили обучение на танках "Челленджер 2", которые уже прибыли в Украину.
Популярное сейчас
- Динамо подбирается к Заре, поражения Миколенко и Мудрика. Главные новости за 8 апреля
- Какой же топ Чуквезе! Реал Мадрид - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча
- Примера. Реал - Вильярреал 2:3. Чемпионат Мадрид больше не интересует
- Зеленский: При угрозе окружения и потерь в Бахмуте будут соответствующие решения
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- "В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан