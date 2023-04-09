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Британия объявила, сколько планирует подготовить украинских воинов в 2023 году

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ВСУ поблагодарили за поддержку

Британия объявила, сколько планирует подготовить украинских воинов в 2023 году

Новина українською

Вооруженные Силы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сообщили, что в 2023 году стремятся обучить 20 000 украинских новобранцев.

В официальном сообщении британской армии отметили, что в рамках базовой общевойсковой подготовки личного состава ВСУ в Великобритании уже подготовлено более 10 тысяч новобранцев.

На сообщение отреагировали в Генштабе ВСУ и выразили благодарность Великобритании за поддержку и помощь.

Напомним, что Великобритания одной из первых объявила о передаче Украине тяжелого вооружения, ранее сообщалось, что украинские экипажи уже завершили обучение на танках "Челленджер 2", которые уже прибыли в Украину.

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В статье: война с россией
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