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Россияне ночью с воздуха атаковали Запорожье. После попадания в дом погибла 11-летняя девочка

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Россияне ночью с воздуха атаковали Запорожье. После попадания в дом погибла 11-летняя девочка

Запорізька ОДА у Facebook

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Россияне продолжают обстреливать гражданские районы Украины. В ночь с 8 на 9 апреля ракета прилетела в частный дом в Запорожье.

Как сообщает глава тамошней ОГА Юрий Малашко, в результате попадания погибли два человека.

"Враг попал в частный дом. Из-под завалов удалось спасти женщину, но мужчина и 11-летняя девочка погибли.

На месте ликвидации последствий работают соответствующие службы.

Держимся! Враг ответит за каждую отобранную мирную жизнь!”, - отмечают в ОГА.

Напомним, что 22 марта в Запорожье было зафиксировано прямое попадание в многоэтажку. Пострадали более 25 человек и 300 квартир. Один человек погиб.

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В статье: война с россией
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