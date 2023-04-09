Россияне ночью с воздуха атаковали Запорожье. После попадания в дом погибла 11-летняя девочка
Также умер мужчина
Запорізька ОДА у Facebook
Россияне продолжают обстреливать гражданские районы Украины. В ночь с 8 на 9 апреля ракета прилетела в частный дом в Запорожье.
Как сообщает глава тамошней ОГА Юрий Малашко, в результате попадания погибли два человека.
"Враг попал в частный дом. Из-под завалов удалось спасти женщину, но мужчина и 11-летняя девочка погибли.
На месте ликвидации последствий работают соответствующие службы.
Держимся! Враг ответит за каждую отобранную мирную жизнь!”, - отмечают в ОГА.
Напомним, что 22 марта в Запорожье было зафиксировано прямое попадание в многоэтажку. Пострадали более 25 человек и 300 квартир. Один человек погиб.
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