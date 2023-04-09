Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Почти четыре десятка единиц техники больше не помогут захватчикам
Український солдат в окопі/фото: Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Украинские защитники ликвидировали 470 захватчиков. Кроме этого, было уничтожено 39 единиц техники противника.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 178 150 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3636 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7024 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 2740 (+13) ед,
- РСЗО – 533 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 282 (+0) ед,
- самолетов – 307 (+0) ед,
- вертолетов – 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14),
- крылатых ракет ‒ 911 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5602 (+3) ед,
- специальной техники – 309 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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