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Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Почти четыре десятка единиц техники больше не помогут захватчикам

Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Український солдат в окопі/фото: Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Украинские защитники ликвидировали 470 захватчиков. Кроме этого, было уничтожено 39 единиц техники противника.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 178 150 (+470) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3636 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7024 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2740 (+13) ед,
  • РСЗО – 533 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 282 (+0) ед,
  • самолетов – 307 (+0) ед,
  • вертолетов – 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5602 (+3) ед,
  • специальной техники – 309 (+5).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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