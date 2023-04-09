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Павелко не явился на заседание суда 4 и 6 апреля из-за коронавируса, однако 8 апреля уже был в ресторане Киева – ФОТО

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Очередную схему воплотил в жизнь Андрей Васильевич

Павелко не явился на заседание суда 4 и 6 апреля из-за коронавируса, однако 8 апреля уже был в ресторане Киева – ФОТО

Фото: facebook.com/andriy.pavelko / Автор невідомий

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Глава Украинской ассоциации футбола посетил ресторан в Киеве, хотя несколько дней до этого заявлял о коронавирусе.

Подходящее фото опубликовал Football Hub. На нем Павелко сидит в заведении Olympic-Village вместе со своими вице-президентами.

Павелко не явился на заседание суда 4 и 6 апреля из-за коронавируса, однако 8 апреля уже был в ресторане Киева – ФОТО - изображение 1Павелко не явился на заседание суда 4 и 6 апреля из-за коронавируса, однако 8 апреля уже был в ресторане Киева – ФОТО - изображение 2
Фото: Football Hub

Эти фотографии были сделаны 8 апреля. В то же время Павелко 4 и 6 не явился на заседаниях Киевского апелляционного суда из-за, как заявлял его адвокат, коронавируса. Судья сообщала, что Павелко сдавал тест 3 апреля.

На суде должно было проведено рассмотрение апелляции самого Павелко относительно его отстранения от должности главы УАФ до 13 мая 2023 года.

"Журналисты предположили, что все это было сделано для того, чтобы спокойно переизбраться в члены исполкома УЕФА 5-го апреля, что и произошло", - отмечает FootballHub.

На этой неделе Павелко все-таки набрал нужное количество голосов, чтобы продолжить свою каденцию в исполкоме УЕФА. Одним из требований к кандидату была действующая должность президента или вице-президента своей ассоциации-члена союза.

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В статье: Андрей Павелко
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