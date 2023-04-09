Генштаб: За сутки ВСУ отбили более 40 вражеских атак

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 410-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение текущих суток противник совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, погибли и ранены среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания. Также 2 ракеты из ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки на Донечинне.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отбито более 40 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Ясна Поляна Черниговской области; Волфине, Запсилье и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Большой Бурлук и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Северское, Спорное и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили около 20 вражеских атак на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия: в районах Новокалинового, Бердичева, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Обстрелял, в частности, Времивку, Новополье Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье Запорожской области; Веселое, Бургунку, Ивановку, Антоновку, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Не прекращаются случаи насильственных похищений гражданского населения российскими захватчиками на временно занятых территориях Украины. В частности, в Старобельске Луганской области, российские оккупационные войска организуют обыски мест жительства граждан, подозреваемых в поддержке Украины и вывозят людей в неизвестном направлении, без возвращения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.