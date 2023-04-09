Зеленский: Еженедельно прибавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто поддерживает нашу смелость

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 9 апреля.

"Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300.

Попадание – в дом, жилой дом. Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Муж тоже. Мои соболезнования... Женщина – в тяжелом состоянии сейчас, в больнице, ей оказывается помощь.

Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества.

Каждый светлый христианский праздник учит нас, что мы можем не знать – как, но должны быть уверены, что зло – проигрывает. Должны верить. И мы – верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы – приближаем. И мир – вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно прибавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь.

Слава всем украинским героям! Каждому и каждому, кто сейчас в бою! Каждому и каждому, кто сейчас на боевых постах и задачах!

Вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь, защищая жизнь Украины и украинцев!

Пусть Вербное воскресенье в следующем году пройдет в мире и свободе для всех наших людей! Пусть искренние молитвы о мире всех, кто сегодня отмечает Пасху, будут услышаны!", - рассказал президент.