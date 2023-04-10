Россияне в воскресенье давили на северо-западе от Бахмута, ВСУ отразили 30 атак

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 10 апреля, сообщает, что за минувшие сутки украинские воины отразили 58 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, на Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового, продолжаются ожесточенные бои в самом Бахмуте. Подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Генштаб указывает, что враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают наращивать оборону.

Согласно информации Генштаба, за воскресенье россияне нанесли 26 авиационных и 4 ракетных удара. Ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья и Константиновки Донецкой области. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые здания.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также было сбито 6 вражеских БпЛА: 3 – типа Ланцет, 2 – Зал и 1 – Суперкам. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.