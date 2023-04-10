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Акцент на артиллерию и БПЛА. Генштаб опубликовал потери российских оккупантов за 9 апреля

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Около 700 единиц личного состава врага было уничтожено

Акцент на артиллерию и БПЛА. Генштаб опубликовал потери российских оккупантов за 9 апреля

Азов

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 178820 (+670) человек ликвидировано,
  • танков – 3637 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7028 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2750 (+10) ед,
  • РСЗО – 534 (+1) ед,
  • средства ПВО – 282 (+0) ед,
  • самолетов – 307 (+0) ед,
  • вертолетов – 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5607 (+5) ед,
  • специальная техника – 311 (+2).

Данные уточняются.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также было сбито 6 вражеских БпЛА: 3 – типа "Ланцет", 2 – "Зала" и 1 – "Суперкам". Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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