Россияне снизили количество обстрелов на двух направлениях фронта
В ВСУ предоставили детали
Фото: censor.net
За последнюю неделю оккупанты снизили интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.
"Темпы российских военных несколько снизились по сравнению с февралем. Они уменьшились на треть. Только за эту неделю враг обстрелял наши позиции на Запорожском и Донецком направлениях 1844 раза – это на треть меньше, чем в феврале".
Он также отметил, что Авдеевское и Марьинское направления остаются одними из самых напряженных на фронте в Украине. Из-за того, что россияне боятся контрнаступления ВСУ, они активно обустраивают свои позиции, строят фортификации и активно минируют территории.
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