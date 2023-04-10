Россияне снизили количество обстрелов на двух направлениях фронта

За последнюю неделю оккупанты снизили интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

"Темпы российских военных несколько снизились по сравнению с февралем. Они уменьшились на треть. Только за эту неделю враг обстрелял наши позиции на Запорожском и Донецком направлениях 1844 раза – это на треть меньше, чем в феврале".

Он также отметил, что Авдеевское и Марьинское направления остаются одними из самых напряженных на фронте в Украине. Из-за того, что россияне боятся контрнаступления ВСУ, они активно обустраивают свои позиции, строят фортификации и активно минируют территории.