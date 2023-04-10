Сырский: В Бахмуте россияне перешли к тактике выжженной земли

Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский вчера, 9 апреля, посетил горячие участки фронта на Бахмутском направлении. Там он заслушал доклады командиров воинских частей и группировок о ходе обороны и проблемных вопросах, требующих немедленного решения. На месте принял оперативные решения и поставил задачи, как сообщает Military Media Center.

Также Командующий встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, Десантно-Штурмовых войск, Территориальной обороны, которые сегодня героически противостоят наступлению врага на Бахмутском направлении и отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями.

"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая".