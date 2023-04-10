В Reuters отметили, что секретные документы США могут быть подделкой, а в CNN заявили об изменении планов ВСУ
Украинские представители ранее заявляли, что эти документы – фейк
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина изменила свои некоторые военные планы из-за секретных документов, которые были обнародованы в социальных сетях. Об этом пишет издание CNN якобы со ссылкой на источник, приближенный к президенту Украины. Ранее в ГУР и Офисе Президента отметили, что т. н. "слитая" информация – не что иное как фейк российских спецслужб.
Агентство Reuters также одновременно заявило, что слитые в медиа "тайные документы" США о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины могли быть подделаны, чтобы ввести в заблуждение относительно их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США.
Как отмечает издание, обнародованные секретные документы показывают, как США шпионят не только за врагами, но и за собственными союзниками, включая Южную Корею, Израиль и Украину. Другие документы разоблачают проникновение США в Министерство обороны России и российскую ЧВК Вагнер через перехват коммуникаций и человеческих источников. Другие данные раскрывают ключевые слабые места в украинской обороне, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в критический момент войны.
Также группа расследователей Bellingcat нашла возможные первоисточники "слитых материалов Пентагона" по контрнаступлению ВСУ. Эти документы начали появляться в сети еще в январе 2023 года на некоторых Discord-серверах.
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