Британская разведка: РФ увеличила количество бронетехники в районе Марьинки
Тратят значительные ресурсы для достижения минимальных результатов
За последние семь дней Россия увеличила количество бронетехники в районе города Марьинка Донецкой области, что в 20 км к юго-западу от Донецка, как сообщает британская разведка.
За Марьинку ведутся бои с 2014 года и она была в значительной степени разрушена в результате артиллерийских обстрелов. Город обеспечивает контроль над подступами к Донецку и ключевой дорогой Н15.
Россия продолжает предоставлять высокий приоритет ресурсному обеспечению операций в широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов, отметили британцы.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 10, 2023
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