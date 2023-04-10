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Британская разведка: РФ увеличила количество бронетехники в районе Марьинки

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Тратят значительные ресурсы для достижения минимальных результатов

Британская разведка: РФ увеличила количество бронетехники в районе Марьинки

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За последние семь дней Россия увеличила количество бронетехники в районе города Марьинка Донецкой области, что в 20 км к юго-западу от Донецка, как сообщает британская разведка.

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За Марьинку ведутся бои с 2014 года и она была в значительной степени разрушена в результате артиллерийских обстрелов. Город обеспечивает контроль над подступами к Донецку и ключевой дорогой Н15.

Россия продолжает предоставлять высокий приоритет ресурсному обеспечению операций в широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов, отметили британцы.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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