"Предательство ценностей". Германия угрожает запретом на въезд российским спортсменам

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Funke Mediengruppe отметила, что страна может запретить въезд российским спортсменам, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их к соревнованиям.

"Страны, где происходят крупные спортивные события, не бессильны. Они могут контролировать, могут ли россияне участвовать в соревнованиях, выдавая визы". "Если мы проводим международные соревнования в Германии, то мы можем действовать соответственно. Здесь мы всегда будем действовать с четкой позицией. Открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы пощечиной украинским спортсменам. Предлагать Путину, который разжигает войну, пропагандистскую сцену – это предательство всех ценностей спорта".

28 марта исполком МОК на своем заседании принял рекомендацию международным спортивным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов, поставив ряд условий. Предполагается, что спортсмены с российским или белорусским паспортом соревнуются только как нейтральные индивидуальные атлеты. Кроме того, спортсмены и персонал, которые активно поддерживают войну, не могут соревноваться.