Нежелание "провоцировать" Украину. В двух российских городах отменили парад на 9 мая

Губернаторы двух российских областей, которые граничат с Украиной, решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники. Об этом пишет российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта и на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова:

"В Курске из соображений безопасности не будут проводить парад на 9 мая, сообщил губернатор Роман Старовойт. Это связано с позицией оперативного штаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры".

"На прошлой неделе парад также отменили в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать противника".