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Его разыскивает ФБР. Украинские хактивисты взломали почту куратора российской хакерской группировки

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Финиш взлома был для него унизительным

Его разыскивает ФБР. Украинские хактивисты взломали почту куратора российской хакерской группировки

InformNapalm

Новина українською

Украинские хактивисты команды "Кибер Сопротивление" взломали электронную почту подполковника Моргачева Сергея Александровича, офицера российского Главного разведывательного управления (ГУ ГШ ВС РФ), куратора российской хакерской группировки APT 28, состоящей из офицеров 85-го главного центра специальной службы ГРУ, в/ч 26165.

Дампы его частных переписок хактивисты эксклюзивно предоставили для анализа волонтерам международного разведывательного сообщества InformNapalm. В своей статье представители сообщества раскрыли всю актуальную личную информацию относительно российского офицера и хакера, разыскиваемого ФБР за множество преступлений в разных странах мира.

Моргачев является куратором известной российской хакерской группировки APT 28 (также известной в СМИ как Fancy Bear, Pawn Storm), которая в 2016 году взломала серверы Демократической партии США, это было попыткой Кремля вмешаться в американские выборы.

Заключительный аккорд взлома стал наиболее унизительным для него. Украинские хакеры опубликовали в анонимных аккаунтах Моргачева в соц. сетях скан-копии его документов, в частности паспорта. Получив доступ к аккаунту Моргачева на AliExpress, хакеры заказали для него несколько десятков единиц различных товаров, среди них – сувениры с логотипом ФБР, которое его разыскивает, а также большую партию игрушек для взрослых. Покупки оплатили с его карты.

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В статье: война с россией
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Источник:
informnapalm.org

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