Лукашенко потребовал у Шойгу гарантии защиты Беларуси со стороны РФ "как собственной территории"
На случай "внешней агрессии"
пул первого
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в личном разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, что Минску нужны гарантии защиты РБ со стороны России "как собственной территории в случае внешней агрессии". Шойгу лично прилетел в столицу Беларуси.
"Ну какие нам гарантии безопасности может Америка предоставить?! Расслабляться нам тут не следует – вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали".
Лукашенко поблагодарил Шойгу за присутствие российских военных в Беларуси. Также они обсуждали боевую подготовку и слаживание совместной группировки.
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Источник:риа
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