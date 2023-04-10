В районе Авдеевки ВСУ сбили вражеский вертолет. Также россияне сообщили об уничтоженном украинцами ЗРК

На Авдеевском направлении военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили вражеский вертолет Ми-24, об этом на своей странице в социальных сетях доложили Сухопутные войска ВС Украины. В пресс-службе самой бригады отметили:

"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику. Верьте в ВСУ!"

Также российские пропагандисты "поспешили" сообщить, что украинский дрон-камикадзе поразил вражеское ПВО. Как отмечают оккупанты, ВСУ, судя по перехватам, давно имели данные о поражении цели противника.