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В районе Авдеевки ВСУ сбили вражеский вертолет. Также россияне сообщили об уничтоженном украинцами ЗРК

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Превратили в металлолом

В районе Авдеевки ВСУ сбили вражеский вертолет. Также россияне сообщили об уничтоженном украинцами ЗРК

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

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На Авдеевском направлении военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили вражеский вертолет Ми-24, об этом на своей странице в социальных сетях доложили Сухопутные войска ВС Украины. В пресс-службе самой бригады отметили:

"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику. Верьте в ВСУ!"

Также российские пропагандисты "поспешили" сообщить, что украинский дрон-камикадзе поразил вражеское ПВО. Как отмечают оккупанты, ВСУ, судя по перехватам, давно имели данные о поражении цели противника.

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В статье: война с россией
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