Рада вернула выплаты 30 тыс. грн. военным, но остаются вопросы с бюджетом
Выплаты вернули, но денег в бюджете немного
Zelenskiy Official
Нардепы проголосовали за возврат выплат военным в размере 30 тысяч гривен.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
"За проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Важно! Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским", - отметил парламентарий.
Читайте такжеВидеодайджест за 410-й день войны от Генштаба ВСУ
Законопроект пока не подписал глава Верховной Рады.
Впрочем, нардеп Ярослав Железняк пишет о том, что утверждать о полном возвращении выплат еще рано.
"И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработало:
Скорее всего, нужно менять Бюджет;
- ограничение на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд. грн.
- Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули", - написал Железняк в телеграм.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу стало плохо после матча с Минаем. Он, скорее всего, пропустит ближайшие матчи Динамо
- Ударный дуэт Днепра-1 и забивной форвард Динамо. Символическая сборная 20-го тура УПЛ
- Едва перекладину не сломал. ВИДЕО, как Кухаревич эффектно забил в чемпионате Шотландии
- Российский каратист Павлущенко успешно ликвидирован в Украине
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО
- "В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн