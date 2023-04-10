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Рада вернула выплаты 30 тыс. грн. военным, но остаются вопросы с бюджетом

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Выплаты вернули, но денег в бюджете немного

Рада вернула выплаты 30 тыс. грн. военным, но остаются вопросы с бюджетом

Zelenskiy Official

Новина українською

Нардепы проголосовали за возврат выплат военным в размере 30 тысяч гривен.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"За проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Важно! Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским", - отметил парламентарий.

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Законопроект пока не подписал глава Верховной Рады.

Впрочем, нардеп Ярослав Железняк пишет о том, что утверждать о полном возвращении выплат еще рано.

"И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработало:

Скорее всего, нужно менять Бюджет;

  • ограничение на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд. грн.
  • Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули", - написал Железняк в телеграм.
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В статье: война с россией
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