Рада вернула выплаты 30 тыс. грн. военным, но остаются вопросы с бюджетом

Нардепы проголосовали за возврат выплат военным в размере 30 тысяч гривен.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"За проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Важно! Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским", - отметил парламентарий.

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Законопроект пока не подписал глава Верховной Рады.

Впрочем, нардеп Ярослав Железняк пишет о том, что утверждать о полном возвращении выплат еще рано.

"И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработало:

Скорее всего, нужно менять Бюджет;