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"Половина Минобороны могло попасть в плен", - Резников рассказал о бункере МО в Гостомеле

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В Гостомеле есть защищенный командный пункт МОУ

"Половина Минобороны могло попасть в плен", - Резников рассказал о бункере МО в Гостомеле

Liga.net

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Министр обороны Алексей Резников рассказал, что, если бы в начале полномасштабного вторжения РФ действовал по определенному протоколу безопасности, то вероятно попал бы в плен.

Об этом сообщает УП.

По словам Резникова, защищенный командный пункт МОУ, куда министр должен был бы ехать со своей командой, находился в Гостомеле, куда враг, как потом стало очевидным, направил мощный удар в виде в том числе массированной высадки десанта.

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"ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену.

Поэтому мы просто распылились по разным зданиям, которые принадлежат Министерству обороны. Слава Богу, их хватает в Киеве.

Финансистов я вообще скомандовал вывезти за пределы Киева, чтобы они были в более-менее безопасном месте и могли работать", - сказал Резников.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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