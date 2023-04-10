"Половина Минобороны могло попасть в плен", - Резников рассказал о бункере МО в Гостомеле

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что, если бы в начале полномасштабного вторжения РФ действовал по определенному протоколу безопасности, то вероятно попал бы в плен.

Об этом сообщает УП.

По словам Резникова, защищенный командный пункт МОУ, куда министр должен был бы ехать со своей командой, находился в Гостомеле, куда враг, как потом стало очевидным, направил мощный удар в виде в том числе массированной высадки десанта.