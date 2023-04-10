Ударный финиш. Святослав Михайлюк провел лучший этап карьеры в НБА

В воскресенье, 9 апреля, завершился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. К сожалению, в плей-офф не попал легионер из Украины Святослав Михайлюк, который в последние недели превратился в настоящего лидера "Шарлотт Хорнеттс". Его команда заняла 14-е место в Восточной Конференции.

В матче против "Кливленда" (95:106 в пользу команды украинца) Свят провел на площадке 35 минут и набрал 16 очков, сделал 7 подборов и 6 раз ассистировал партнерам. Таким образом, Михайлюк продолжил свою серию матчей, в которых он набирал минимум 15 очков, до семи.

В этот период он установил личный рекорд в НБА, набрав 26 баллов в игре с "Торонто".

Благодаря спурту на финише Святослав Михайлюк существенно улучшил свою сезонную статистику. Этот чемпионат в составе "Шарлотт" он завершил со средним показателем 10,6 очка за игру (2,4 подбора и 2,7 передачи). При этом он принял участие только в 19 поединках.

Для сравнения в "Нью-Йорк Никс" у него было средние 3,3 очка за игру (12 матчей).

Сопоставимые цифры, как за "Шарлотт", Святослав демонстрировал в сезоне 2020/21, когда играл за "Оклахому". Тогда он в среднем набирал 10 очков в 31 сыгранном поединке.

Заметим, что у Михайлюка летом завершается контракт, но благодаря качественной игре в последних матчах у него есть неплохие шансы остаться в НБА.