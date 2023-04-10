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Украина вернула из плена еще 100 воинов. Среди них – защитники Азовстали и Гостомеля. ВИДЕО, ФОТО

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Еще 100 украинцев вернулась домой

Украина вернула из плена еще 100 воинов. Среди них – защитники Азовстали и Гостомеля. ВИДЕО, ФОТО

t.me/ermaka2022

Новина українською

Украине удалось провести очередной обширный обмен пленными.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Возвращаем домой 100 наших людей - это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания. Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь. Задача Президента Владимира Зеленского - вернуть всех наших людей. Для него этот вопрос является ключевым и одним из приоритетных", - говорится в сообщении.

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"Это был непростой обмен, и я благодарен всей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за то, что каждый делает то, что часто многим может казаться невозможным. Делает свою работу, очень важную сегодня. Особенно рад сообщить отличную новость об обмене родственникам освобожденных из плена людей. Они долго ждали своих мужчин, женщин, родителей дома. Ожидание – это всегда очень сложный и нервный процесс. Наши – дома. И мы вернем всех. Потому что люди – главная ценность Украины", - добавил Ермак.

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В статье: война с россией
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