Вацко: Павелко не полетел на конгресс УЕФА не из-за ковида, а из-за проблем с законом
У президента УАФ якобы запрет на выезд из Украины
Скриншот: ТК Футбол
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко прокомментировал
"Самое главное событие на прошлой неделе – Павелко был переизбран членом исполкома УЕФА. Конгресс проходил 4-5 апреля в Лиссабоне. А в Киеве в эти же дни должны были пройти слушания апелляции Павелко на судебное решение об отстранении его от обязанностей президента УАФ до 13 мая.Читайте такжеПавелко не явился на заседание суда 4 и 6 апреля из-за коронавируса, однако 8 апреля уже был в ресторане Киева – ФОТО
Но слушания отменили, поскольку Павелко не смог явиться в суд, потому что заболел ковидом. В Лиссабон Павелко не полетел, тоже ссылаясь на ковид, а не потому, что, как утверждают знающие люди, имеет запрет на выезд из Украины.
Вы просто представьте: выборы в исполком УЕФА, а одному из кандидатов руководство его родной страны запрещает покидать эту страну. И не просто так запрещает, а из-за проблем с законом. Не солидно. А ковид – солидно", - сказал Вацко.
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