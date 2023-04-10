Вацко: Павелко не полетел на конгресс УЕФА не из-за ковида, а из-за проблем с законом

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в исполнительный комитет УЕФА , при этом заявив, что функционер не смог выехать из Украины не из-за якобы перенесенного ковида, а из-за проблем с законом.

"Самое главное событие на прошлой неделе – Павелко был переизбран членом исполкома УЕФА. Конгресс проходил 4-5 апреля в Лиссабоне. А в Киеве в эти же дни должны были пройти слушания апелляции Павелко на судебное решение об отстранении его от обязанностей президента УАФ до 13 мая.

Но слушания отменили, поскольку Павелко не смог явиться в суд, потому что заболел ковидом. В Лиссабон Павелко не полетел, тоже ссылаясь на ковид, а не потому, что, как утверждают знающие люди, имеет запрет на выезд из Украины.

Вы просто представьте: выборы в исполком УЕФА, а одному из кандидатов руководство его родной страны запрещает покидать эту страну. И не просто так запрещает, а из-за проблем с законом. Не солидно. А ковид – солидно", - сказал Вацко.