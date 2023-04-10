СМИ: Газпром станет новым титульным спонсором стадиона Бешикташа
Турки продолжают сотрудничать с россиянами
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Российский "Газпром" станет спонсором турецкого Бешикташа, сообщает Sozcu.
В конце этого сезона истекает 10-летний срок соглашения между "Бешикташем" и предыдущим спонсором Vodafone, согласно которому домашний стадион стамбульского клуба назывался Vodafone Park.
По новому контракту "Бешикташ" получит € 60 млн за передачу прав на название стадиона в течение трех лет. Сумма за следующие два года будет согласована по истечении первых трёх лет.
Сообщается, что президент стамбульского клуба на следующей неделе посетит Россию по приглашению председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.
Кроме того, "Газпром" якобы поспособствует переходу неназванного футболиста "Локомотива" в турецкий клуб.
Отметим, что "Бешикташ" располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Турции нынешнего сезона, отставая от "Галатасарая", сыгравшего на один матч меньше, на восемь очков.
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