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СМИ: Газпром станет новым титульным спонсором стадиона Бешикташа

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Турки продолжают сотрудничать с россиянами

СМИ: Газпром станет новым титульным спонсором стадиона Бешикташа

фото из свободных источников

Новина українською

Российский "Газпром" станет спонсором турецкого Бешикташа, сообщает Sozcu.

В конце этого сезона истекает 10-летний срок соглашения между "Бешикташем" и предыдущим спонсором Vodafone, согласно которому домашний стадион стамбульского клуба назывался Vodafone Park.

По новому контракту "Бешикташ" получит € 60 млн за передачу прав на название стадиона в течение трех лет. Сумма за следующие два года будет согласована по истечении первых трёх лет.

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Сообщается, что президент стамбульского клуба на следующей неделе посетит Россию по приглашению председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Кроме того, "Газпром" якобы поспособствует переходу неназванного футболиста "Локомотива" в турецкий клуб.

Отметим, что "Бешикташ" располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Турции нынешнего сезона, отставая от "Галатасарая", сыгравшего на один матч меньше, на восемь очков.

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В статье: Газпром Бешикташ (Стамбул) война с россией
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Источник:
Sozcu

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