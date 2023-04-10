СМИ: Газпром станет новым титульным спонсором стадиона Бешикташа

Российский "Газпром" станет спонсором турецкого Бешикташа, сообщает Sozcu.

В конце этого сезона истекает 10-летний срок соглашения между "Бешикташем" и предыдущим спонсором Vodafone, согласно которому домашний стадион стамбульского клуба назывался Vodafone Park.

По новому контракту "Бешикташ" получит € 60 млн за передачу прав на название стадиона в течение трех лет. Сумма за следующие два года будет согласована по истечении первых трёх лет.

Читайте также Фенербахче уволит Жезуша – СМИ

Сообщается, что президент стамбульского клуба на следующей неделе посетит Россию по приглашению председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Кроме того, "Газпром" якобы поспособствует переходу неназванного футболиста "Локомотива" в турецкий клуб.

Отметим, что "Бешикташ" располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Турции нынешнего сезона, отставая от "Галатасарая", сыгравшего на один матч меньше, на восемь очков.