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Защищая Украину под Бахмутом погиб велогонщик Константин Денека

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Жизнь Героя оборвалась 31 марта

Защищая Украину под Бахмутом погиб велогонщик Константин Денека

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Константин Денека служил в одном из спецподразделений ГУР Министерства обороны. Жизнь Героя оборвалась 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения.

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Об этом сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

"Константин Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал соревнования. В прошлом году, в сентябре, он приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города", - говорится в сообщении.

12 марта Константину исполнилось 40 лет.

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В статье: война с россией
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