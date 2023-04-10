Защищая Украину под Бахмутом погиб велогонщик Константин Денека
Жизнь Героя оборвалась 31 марта
Константин Денека служил в одном из спецподразделений ГУР Министерства обороны. Жизнь Героя оборвалась 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения.
Об этом сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.
"Константин Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал соревнования. В прошлом году, в сентябре, он приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города", - говорится в сообщении.
12 марта Константину исполнилось 40 лет.
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