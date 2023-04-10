САУ CAESAR в мае и танки Leopard 1 летом. Дания анонсировали поставки техники для Украины
И.о. министра обороны Дании рассказал о сроках поставок техники
фото из свободных источников
Дания планирует в следующем месяце поставить Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR и рассчитывает до лета начать поставки танков Leopard 1.
Об этом сообщил и.о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в понедельник в Одессе, сообщает Медиацентр Украина.
"Мы надеемся, что артиллерийские системы CAESAR мы поставим в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании", - сказал Поульсен.
Он также напомнил, что два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией по танкам Leopard 1.
"Надеемся, что мы начнем поставки танков к лету. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1", - сказал Поульсен.
Он добавил, что в дальнейшем можно будет обсуждать поставки танков Leopard 2, которых у Дании не очень много. "Будем рассматривать другие возможные пути передачи", - отметил Поульсен.
Он также подчеркнул, что важно, чтобы украинские специалисты имели возможность обслуживать и ремонтировать это вооружение перед тем, как оно прибудет в Украину, и это будет проработано.
Популярное сейчас
- Каррагер - об ошибке Зинченко: На кону чемпионский титул, а он как будто на тренировке
- Шаблий: Смешная ситуация. Хлань хочет перейти в Европу? Он что, сыграл 40 матчей и забил 15 голов?
- "Половина Минобороны могло попасть в плен", - Резников рассказал о бункере МО в Гостомеле
- Российская теннисистка Кузнецова: Во всем мире, сейчас идет пропаганда, русофобия
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО