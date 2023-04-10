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САУ CAESAR в мае и танки Leopard 1 летом. Дания анонсировали поставки техники для Украины

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И.о. министра обороны Дании рассказал о сроках поставок техники

САУ CAESAR в мае и танки Leopard 1 летом. Дания анонсировали поставки техники для Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Дания планирует в следующем месяце поставить Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR и рассчитывает до лета начать поставки танков Leopard 1.

Об этом сообщил и.о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в понедельник в Одессе, сообщает Медиацентр Украина.

"Мы надеемся, что артиллерийские системы CAESAR мы поставим в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании", - сказал Поульсен.

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Он также напомнил, что два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией по танкам Leopard 1.

"Надеемся, что мы начнем поставки танков к лету. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1", - сказал Поульсен.

Он добавил, что в дальнейшем можно будет обсуждать поставки танков Leopard 2, которых у Дании не очень много. "Будем рассматривать другие возможные пути передачи", - отметил Поульсен.

Он также подчеркнул, что важно, чтобы украинские специалисты имели возможность обслуживать и ремонтировать это вооружение перед тем, как оно прибудет в Украину, и это будет проработано.

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