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В Киев снова приехал миллиардер Ричард Брэнсон - встретился с Зеленским и стал послом United24

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Миллиардер продолжает поддерживать Украины

В Киев снова приехал миллиардер Ричард Брэнсон - встретился с Зеленским и стал послом United24

president.gov.ua

Новина українською

В понедельник, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с основателем Virgin Group, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, который находится с визитом в Киеве.

Предприниматель стал послом фандрейзинговой платформы United24, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Встретился с основателем компании Virgin Group и некоммерческого фонда Virgin Unite, британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, который стал новым послом UNITED24", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил Брэнсона за мощные месседжи в поддержку нашей страны во время войны против российского агрессора.

"Очень важно, что к этой платформе приобщаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач - сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая продолжается уже более года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе, " - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в июне прошлого года Брэнсон уже посещал Украину. Он побывал в Гостомеле Киевской области и изучил возможности реконструкции аэродрома "Антонов".

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Также бизнесмен призывал мир поддержать Украину.

Forbes оценивает состояние а Брэнсона в 3 миллиарда долларов. Он владеет конгломератом компаний под торговой маркой Virgin, включая Virgin Galactic, которая запускает искусственные спутники и продает билеты на туристические космические полеты.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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