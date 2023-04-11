ВСУ отразили 52 атаки россиян за понедельник

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 11 апреля, сообщает, что за предыдущие сутки отражены 52 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, на Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка.

На Бахмутском направлении враг кроме постоянных попыток захватить сам город пытался атаковать неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромовое.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россияне обстреливают из артиллерии населенные пункты у границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На Запорожском и Херсонском направлениях – россияне обороняются.

Известно, что за прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в понедельник нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника. За прошедшие сутки сбит вражеский вертолет Ми-24, а также 9 БпЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника.