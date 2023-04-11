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Сбитый вертолет плюс выжженная артиллерия. Генштаб – о потерях россиян за 10 апреля

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ВСУ делает из техники противника металлолом

Сбитый вертолет плюс выжженная артиллерия. Генштаб – о потерях россиян за 10 апреля

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 179320 (+500) человек ликвидировано,
  • танков – 3644 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 7038 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2765 (+15) ед,
  • РСЗО – 535 (+1) ед,
  • средства ПВО – 282 (+0) ед,
  • самолетов – 307 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332 (+9),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5620 (+13) ед,
  • специальная техника – 316 (+5).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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