Сбитый вертолет плюс выжженная артиллерия. Генштаб – о потерях россиян за 10 апреля
ВСУ делает из техники противника металлолом
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 179320 (+500) человек ликвидировано,
- танков – 3644 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 7038 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2765 (+15) ед,
- РСЗО – 535 (+1) ед,
- средства ПВО – 282 (+0) ед,
- самолетов – 307 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332 (+9),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5620 (+13) ед,
- специальная техника – 316 (+5).
Данные уточняются.
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