В Болгарии ведут переговоры о передаче ВСУ МиГ-29 в рамках трехстороннего соглашения

В связи с многочисленными сообщениями в СМИ о том, что София предложила бесплатно передать Киеву свои истребители МиГ-29, в Министерстве обороны Болгарии сообщили:

"Министерство обороны не проводило никаких переговоров о безвозмездной передаче Украине болгарских истребителей МиГ-29. Такое решение привело бы к дефициту сил и средств, что противоречит Конституции Республики Болгария и Закону "Об обороне и Вооруженных силах Республики Болгария".

"Во исполнение решения Народного собрания от конца 2022 года Министерство обороны последовательно ведет переговоры о возможности реализации так называемых "трехсторонних соглашений", которые предусматривают замену части имеющегося вооружения на совместимое со странами-союзниками, не допуская при этом потерю оборонных возможностей".

Сейчас Болгария имеет 16 истребителей МиГ-29, причем из них только шесть в рабочем состоянии. Из-за санкций ЕС против рф Болгария больше не может получать техническую помощь от российской стороны.