В Болгарии ведут переговоры о передаче ВСУ МиГ-29 в рамках трехстороннего соглашения
То есть, в Софии хотят получить новые самолеты
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В связи с многочисленными сообщениями в СМИ о том, что София предложила бесплатно передать Киеву свои истребители МиГ-29, в Министерстве обороны Болгарии сообщили:
"Министерство обороны не проводило никаких переговоров о безвозмездной передаче Украине болгарских истребителей МиГ-29. Такое решение привело бы к дефициту сил и средств, что противоречит Конституции Республики Болгария и Закону "Об обороне и Вооруженных силах Республики Болгария".
"Во исполнение решения Народного собрания от конца 2022 года Министерство обороны последовательно ведет переговоры о возможности реализации так называемых "трехсторонних соглашений", которые предусматривают замену части имеющегося вооружения на совместимое со странами-союзниками, не допуская при этом потерю оборонных возможностей".
Сейчас Болгария имеет 16 истребителей МиГ-29, причем из них только шесть в рабочем состоянии. Из-за санкций ЕС против рф Болгария больше не может получать техническую помощь от российской стороны.
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