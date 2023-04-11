Обыски и увольнения. Россияне продолжают оказывать давление на украинцев на временно оккупированных территориях

Российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях. Недавно, в Снежном Донецкой области, были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта.

В городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своих социальных сетях.

Те, кто подал заявки на получение пропусков, подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины. Кое-где захватчики обыскивают даже человеческие жилища.