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Обыски и увольнения. Россияне продолжают оказывать давление на украинцев на временно оккупированных территориях

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Сообщает Генштаб

Обыски и увольнения. Россияне продолжают оказывать давление на украинцев на временно оккупированных территориях

Генштаб

Новина українською

Российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях. Недавно, в Снежном Донецкой области, были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта.

В городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своих социальных сетях.

Те, кто подал заявки на получение пропусков, подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины. Кое-где захватчики обыскивают даже человеческие жилища.

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Источник:
Генштаб

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