На России заявили об атаке БПЛА на аэропорт в Белгороде

Российские СМИ заявили об атаке беспилотника на аэропорт имени Шухова в Белгороде:

"Беспилотник с бомбой атаковал аэропорт Белгорода. Он врезался в забор. БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал у забора аэропорта имени Шухова и взорвался. Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта".

По информации российских Telegram-каналов, инцидент произошел еще вчера, 10 апреля, в 16:30. Отметим, что аэропорт имени Шухова находится в 35 км от границы с Украиной.