На России заявили об атаке БПЛА на аэропорт в Белгороде
Говорят, упал и взорвался
Фото из открытых источников
Российские СМИ заявили об атаке беспилотника на аэропорт имени Шухова в Белгороде:
"Беспилотник с бомбой атаковал аэропорт Белгорода. Он врезался в забор. БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал у забора аэропорта имени Шухова и взорвался. Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта".
По информации российских Telegram-каналов, инцидент произошел еще вчера, 10 апреля, в 16:30. Отметим, что аэропорт имени Шухова находится в 35 км от границы с Украиной.
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Источник:t.me/bazabazon
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