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На России заявили об атаке БПЛА на аэропорт в Белгороде

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Говорят, упал и взорвался

На России заявили об атаке БПЛА на аэропорт в Белгороде

Фото из открытых источников

Новина українською

Российские СМИ заявили об атаке беспилотника на аэропорт имени Шухова в Белгороде:

"Беспилотник с бомбой атаковал аэропорт Белгорода. Он врезался в забор. БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал у забора аэропорта имени Шухова и взорвался. Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта".

По информации российских Telegram-каналов, инцидент произошел еще вчера, 10 апреля, в 16:30. Отметим, что аэропорт имени Шухова находится в 35 км от границы с Украиной.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/bazabazon

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