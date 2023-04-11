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В британской разведке рассказали, что может означать передача огнеметных систем ТОС-1А десантникам РФ

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Более известный как "Солнцепек"

В британской разведке рассказали, что может означать передача огнеметных систем ТОС-1А десантникам РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

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По состоянию на 3 апреля 2023 года российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А воздушно-десантным войскам (ВДВ) России.

Высокоразрушающий ТОС-1А, который Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно используется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине, и ранее не был официально связан с ВДВ, отмечает британская разведка.

Эта передача, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Этот шаг можно расценивать как усилия по восстановлению ВДВ после того, как они понесли значительные потери в первые девять месяцев войны в Украине.

Также ряд военных экспертов и аналитиков отмечает, что огнеметные системы враг собирается применить для захвата Бахмута и Авдеевки.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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