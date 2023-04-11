В британской разведке рассказали, что может означать передача огнеметных систем ТОС-1А десантникам РФ
Более известный как "Солнцепек"
Getty Images / Global Images Ukraine
По состоянию на 3 апреля 2023 года российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А воздушно-десантным войскам (ВДВ) России.
Высокоразрушающий ТОС-1А, который Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно используется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине, и ранее не был официально связан с ВДВ, отмечает британская разведка.
Эта передача, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Этот шаг можно расценивать как усилия по восстановлению ВДВ после того, как они понесли значительные потери в первые девять месяцев войны в Украине.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 11, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dKXyGiJJ2A
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/YR7azMeayD
Также ряд военных экспертов и аналитиков отмечает, что огнеметные системы враг собирается применить для захвата Бахмута и Авдеевки.
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