В британской разведке рассказали, что может означать передача огнеметных систем ТОС-1А десантникам РФ

По состоянию на 3 апреля 2023 года российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А воздушно-десантным войскам (ВДВ) России.

Высокоразрушающий ТОС-1А, который Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно используется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине, и ранее не был официально связан с ВДВ, отмечает британская разведка.

Эта передача, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Этот шаг можно расценивать как усилия по восстановлению ВДВ после того, как они понесли значительные потери в первые девять месяцев войны в Украине.

