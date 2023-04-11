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Резников – о приглашении летчиков F-16 в Иностранный легион, анонсе новой атаки по флоту РФ и мобилизации

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Резников – о приглашении летчиков F-16 в Иностранный легион, анонсе новой атаки по флоту РФ и мобилизации

Liga.net

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Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ВСУ могут сделать новый "сюрприз" для российских кораблей в Черном море. Об этом и другом он сказал на совместном брифинге с и.о. министра обороны Дании в "Ukraine Media Center Odesa"

"Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Алексеем Неижпапой, благодаря его усилиям и его команде затопление крейсера "Москва" произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть. Есть некоторые нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной "сюрприз" на море, очередной "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю".

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Резников также предложил иностранным специалистам, которые имеют желание и умеют обслуживать западную технику, имеют соответствующие разрешения и доступ к документам, приехать работать в Украину.

"Если есть инженеры, которые готовы приехать и имеют опыт и доступ к соответствующим документам, мы готовы поддержать эту инициативу. Кстати, это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16, и готовы принять участие, то Иностранный легион готов открыть свои двери".

Ждать ли новую волну мобилизации в Украине? Резников также предоставил ответ. На данный момент план мобилизации, принятый в Украине в феврале 2022 года, не завершен. Необходимости в объявлении новой мобилизации нет.

"С учетом сегодняшней ситуации этот план, принятый к исполнению еще в феврале прошлого года, безусловно не завершен и тем более не превышен. Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию".

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В статье: война с россией Алексей Резников крейсер москва мобилизация F-16
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