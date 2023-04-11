Данилов: Решение о контрнаступлении будет принято в последний момент

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выражает сомнения относительно достоверности якобы слитых секретных документов США. Данилов также сказал, что штаб Главнокомандующего примет решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент.

"Я не знаю, с кем разговаривал CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, которые знают о наших планах на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что информатор, который контактировал с CNN, имеет к этому какое-то отношение".

"Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, но данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и в каком направлении – эта информация является абсолютно секретной. Если кто-то считает, что владеет ею, я могу его только поздравить. Но я не знаю, откуда он мог ее взять".

"Часть информации из тех документов можно найти в открытых источниках. По другой части информации – если она действительно была секретной – агентства в США и Британии будут точно знать, откуда она взялась. И почему она появилась именно в это время. Спецслужбы должны быть более бдительными, когда речь идет о секретных документах".

"Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант для контрнаступления, то это не соответствует действительности. Даже три варианта – это не так уж и много".