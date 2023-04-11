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Отец футболиста Зари U-19 погиб, защищая Украину

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Война забирает лучших и сильнейших

Отец футболиста Зари U-19 погиб, защищая Украину

Фото: FC Zorya Luhansk

Новина українською

В семье защитника молодежной команды "Зари" U-19 Ярослава Кисиля произошла трагедия. Отец футболиста Валентин Кисиль погиб на войне, защищая Украину от российских захватчиков.

О печальном известии сообщила пресс-служба луганчан.

"К сожалению, война забирает лучших и сильнейших. Сегодня мы узнали, что Украина потеряла еще одного героя. Ушел из жизни отец нашего игрока Ярослава Кисиля - Валентин Анатольевич Кисиль.

Соболезнуем семье и уверены, что все герои останутся навсегда в нашей памяти. Слава Украине!", - говорится в сообщении клуба.

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В статье: Заря (Луганск) война с россией
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