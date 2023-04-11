Отец футболиста Зари U-19 погиб, защищая Украину
Война забирает лучших и сильнейших
Фото: FC Zorya Luhansk
В семье защитника молодежной команды "Зари" U-19 Ярослава Кисиля произошла трагедия. Отец футболиста Валентин Кисиль погиб на войне, защищая Украину от российских захватчиков.
О печальном известии сообщила пресс-служба луганчан.
"К сожалению, война забирает лучших и сильнейших. Сегодня мы узнали, что Украина потеряла еще одного героя. Ушел из жизни отец нашего игрока Ярослава Кисиля - Валентин Анатольевич Кисиль.
Соболезнуем семье и уверены, что все герои останутся навсегда в нашей памяти. Слава Украине!", - говорится в сообщении клуба.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Экс-наставник Шахтера выиграл первый трофей в Бразилии
- Лестер официально назначил нового главного тренера
- Буданов и Федоров рассказали об опасности Telegram и Viber – украинский предприниматель
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- "В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн