Отец футболиста Зари U-19 погиб, защищая Украину

В семье защитника молодежной команды "Зари" U-19 Ярослава Кисиля произошла трагедия. Отец футболиста Валентин Кисиль погиб на войне, защищая Украину от российских захватчиков.

О печальном известии сообщила пресс-служба луганчан.

"К сожалению, война забирает лучших и сильнейших. Сегодня мы узнали, что Украина потеряла еще одного героя. Ушел из жизни отец нашего игрока Ярослава Кисиля - Валентин Анатольевич Кисиль.

Соболезнуем семье и уверены, что все герои останутся навсегда в нашей памяти. Слава Украине!", - говорится в сообщении клуба.