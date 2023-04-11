Россияне из самолетов Су-35 обстреляли два города в Запорожской области

Российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Сейчас потери уточняются. Ермак показал последствия российского авиаудара по Орехову.

Также на терроризм в исполнении россиян отреагировал председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко: