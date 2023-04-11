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Россияне из самолетов Су-35 обстреляли два города в Запорожской области

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Наш враг – террорист

Россияне из самолетов Су-35 обстреляли два города в Запорожской области

Єрмак Телеграм-канал

Новина українською

Российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Сейчас потери уточняются. Ермак показал последствия российского авиаудара по Орехову.

Также на терроризм в исполнении россиян отреагировал председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко:

"Этим утром враг совершил массированный удар по линии разграничения в Запорожской области. По две управляемые ракеты запущены российской авиацией по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе, а также они атаковали артиллерийскими снарядами Степногорск. К счастью, без пострадавших. Враг обязательно ответит за все совершенные преступления на запорожской земле".

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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Источник:
t.me/zoda_gov_ua

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