Россияне из самолетов Су-35 обстреляли два города в Запорожской области
Наш враг – террорист
Єрмак Телеграм-канал
Российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Сейчас потери уточняются. Ермак показал последствия российского авиаудара по Орехову.
Также на терроризм в исполнении россиян отреагировал председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко:
"Этим утром враг совершил массированный удар по линии разграничения в Запорожской области. По две управляемые ракеты запущены российской авиацией по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе, а также они атаковали артиллерийскими снарядами Степногорск. К счастью, без пострадавших. Враг обязательно ответит за все совершенные преступления на запорожской земле".
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