"Вопрос не политического вкуса, а физики". Глава МИД Венгрии приехал в РФ – будет договариваться о газе и нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 апреля прибыл с визитом в Москву, чтобы обсудить сотрудничество в энергоснабжении. Он заявил, что Европа смогла пережить зиму в вопросе энергообеспечения благодаря "чрезвычайно мягким" погодным условиям, но следующая зима "станет настоящей проблемой".

"Энергетическая безопасность Венгрии требует бесперебойных поставок газа, нефти и ядерного топлива. Выполнение этих трех условий требует непрерывного венгерско-российского энергетического сотрудничества. Это не вопрос политического вкуса, а вопрос физики". "Несмотря на все трудности, мы должны настаивать на скорейшем строительстве АЭС Пакш-2, потому что чем быстрее будут построены новые блоки, тем быстрее мы будем защищены от совершенно безумных ценовых колебаний на международном энергетическом рынке".

Он добавил, что сначала проведет переговоры с российским вице-премьер-министром по вопросам энергетики Новаком, а затем с генеральным директором "Росатома" Лихачевым.

Это уже третий визит Сийярто в Москву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Последний раз Сийярто приезжал в столицу РФ в октябре 2022 года. Отметим, что в феврале 2023 года он посетил Минск.