"Вопрос не политического вкуса, а физики". Глава МИД Венгрии приехал в РФ – будет договариваться о газе и нефти
Он любит ездить в страны-агрессоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 апреля прибыл с визитом в Москву, чтобы обсудить сотрудничество в энергоснабжении. Он заявил, что Европа смогла пережить зиму в вопросе энергообеспечения благодаря "чрезвычайно мягким" погодным условиям, но следующая зима "станет настоящей проблемой".
"Энергетическая безопасность Венгрии требует бесперебойных поставок газа, нефти и ядерного топлива. Выполнение этих трех условий требует непрерывного венгерско-российского энергетического сотрудничества. Это не вопрос политического вкуса, а вопрос физики".
"Несмотря на все трудности, мы должны настаивать на скорейшем строительстве АЭС Пакш-2, потому что чем быстрее будут построены новые блоки, тем быстрее мы будем защищены от совершенно безумных ценовых колебаний на международном энергетическом рынке".
Он добавил, что сначала проведет переговоры с российским вице-премьер-министром по вопросам энергетики Новаком, а затем с генеральным директором "Росатома" Лихачевым.
Это уже третий визит Сийярто в Москву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Последний раз Сийярто приезжал в столицу РФ в октябре 2022 года. Отметим, что в феврале 2023 года он посетил Минск.
Популярное сейчас
- "Он плакал в раздевалке". Наставник Жироны - о форварде, который не дал пас на Цыганкова
- В британской разведке рассказали, что может означать передача огнеметных систем ТОС-1А десантникам РФ
- Лестер официально назначил нового главного тренера
- Буданов и Федоров рассказали об опасности Telegram и Viber – украинский предприниматель
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО
Новости по теме
- 15:05 Украинские В Венгрии говорят, что не накладывали вето на ордер для Путина. Также Будапешт назвал условие для вступления Украины в ЕС и НАТО
- 14:07 Украинские Глава МИД Венгрии: Орбан приедет в Киев после выполнения всех условий
- 14:36 Украинские Министр иностранных дел Венгрии приехал в Минск, чтобы "призвать к миру в Украине"