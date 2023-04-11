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"Вопрос не политического вкуса, а физики". Глава МИД Венгрии приехал в РФ – будет договариваться о газе и нефти

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Он любит ездить в страны-агрессоры

"Вопрос не политического вкуса, а физики". Глава МИД Венгрии приехал в РФ – будет договариваться о газе и нефти

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 апреля прибыл с визитом в Москву, чтобы обсудить сотрудничество в энергоснабжении. Он заявил, что Европа смогла пережить зиму в вопросе энергообеспечения благодаря "чрезвычайно мягким" погодным условиям, но следующая зима "станет настоящей проблемой".

"Энергетическая безопасность Венгрии требует бесперебойных поставок газа, нефти и ядерного топлива. Выполнение этих трех условий требует непрерывного венгерско-российского энергетического сотрудничества. Это не вопрос политического вкуса, а вопрос физики".

"Несмотря на все трудности, мы должны настаивать на скорейшем строительстве АЭС Пакш-2, потому что чем быстрее будут построены новые блоки, тем быстрее мы будем защищены от совершенно безумных ценовых колебаний на международном энергетическом рынке".

Он добавил, что сначала проведет переговоры с российским вице-премьер-министром по вопросам энергетики Новаком, а затем с генеральным директором "Росатома" Лихачевым.

Это уже третий визит Сийярто в Москву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Последний раз Сийярто приезжал в столицу РФ в октябре 2022 года. Отметим, что в феврале 2023 года он посетил Минск.

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В статье: война с россией Петер Сийярто
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