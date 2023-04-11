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РСЗО HIMARS уничтожила два российских танка Т-80БВ. ВИДЕО

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Дело было на южном направлении

РСЗО HIMARS уничтожила два российских танка Т-80БВ. ВИДЕО

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Новина українською

Украинские воины ударом РСЗО "HIMARS" уничтожили два российских танка Т-80БВ на южном направлении.

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Видеозапись успешной атаки украинские бойцы бойцы опубликовали в соцсетях.

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В статье: война с россией
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