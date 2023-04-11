Кабмин разрешил вручать повестки независимо от места воинского учета
ТЦО могут осуществлять призыв независимо от места пребывания мужчин на воинском учете
фото из свободных источников
Кабинет Министров расширил функции военкоматов. Теперь они могут вручать повестки вне зависимости от места учета военнообязанного.
Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины №318 от 7 апреля 2023 года.
Из Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) убрана такая задача, как "подготовка и ведение территориальной обороны".
Уточнен и расширен абзац одиннадцатый пункта 9 Положения, касающегося функции ТЦК по призыву граждан на военную службу, который выглядит так:
"осуществляют меры оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки): на военную службу по призыву лиц офицерского состава; на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву); на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете)".
Также пункт 14, определяющий, за что отвечает Руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, дополнен новым абзацем:
"осуществление мер оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (отнесенных к военному оперативному резерву) и на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, в соответствии с порядком мобилизационного развертывания, определенного Минобороны и Генеральным штабом Вооруженных сил, а также на военную службу по призыву лиц офицерского состава".
Напомним, порядок мобилизационного развертывания (который, среди прочего, определяет где и как вручаются повестки при мобилизации, а также саму форму повестки для отправки в часть), определен совместным приказом Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 15 декабря 2017 года.
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