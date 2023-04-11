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Кабмин разрешил вручать повестки независимо от места воинского учета

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ТЦО могут осуществлять призыв независимо от места пребывания мужчин на воинском учете

Кабмин разрешил вручать повестки независимо от места воинского учета

фото из свободных источников

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Кабинет Министров расширил функции военкоматов. Теперь они могут вручать повестки вне зависимости от места учета военнообязанного.

Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины №318 от 7 апреля 2023 года.

Из Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) убрана такая задача, как "подготовка и ведение территориальной обороны".

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Уточнен и расширен абзац одиннадцатый пункта 9 Положения, касающегося функции ТЦК по призыву граждан на военную службу, который выглядит так:

"осуществляют меры оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки): на военную службу по призыву лиц офицерского состава; на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву); на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете)".

Также пункт 14, определяющий, за что отвечает Руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, дополнен новым абзацем:

"осуществление мер оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (отнесенных к военному оперативному резерву) и на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, в соответствии с порядком мобилизационного развертывания, определенного Минобороны и Генеральным штабом Вооруженных сил, а также на военную службу по призыву лиц офицерского состава".

Напомним, порядок мобилизационного развертывания (который, среди прочего, определяет где и как вручаются повестки при мобилизации, а также саму форму повестки для отправки в часть), определен совместным приказом Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 15 декабря 2017 года.

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В статье: война с россией
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