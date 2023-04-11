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США могут объявить санкции против "влиятельных лиц" Венгрии, - СМИ

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Кажется, правительство Орбана может доиграться

США могут объявить санкции против "влиятельных лиц" Венгрии, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты могут в ближайшее время анонсировать санкции против венгерских "влиятельных граждан" на фоне значительного ухудшения двусторонних отношений и критики действий венгерского правительства Виктора Орбана.

Как информирует ЕП, об этом пишет венгерское издание 444.hu.

Источники утверждают, что объявление о санкциях может прозвучать уже в среду, 12 апреля, потому что на этот день назначена пресс-конференция посла США в Венгрии Дэвида Прессмана. Посольство не объявляло, о чем будет говорить дипломат.

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Издание отмечает, что может повториться ситуация 2014 года, когда США запретили въезд восьми венгерским действующим и бывшим чиновникам на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Будапешта.

Как пишут журналисты, в последние месяцы между США и Венгрией продолжаются дипломатические конфликты, прежде всего связанные с нападками на американского посла. К примеру, в начале февраля Прессман резко раскритиковал венгерское правительство, которое говорит о содействии миру, но продолжает выражать взгляды, поддерживаемые президентом России Владимиром Путиным.

А недавно он указал на двойные стандарты Орбана, который в Twitter публично поддержал Дональда Трампа, которому в США объявили уголовное обвинение.

Венгерский премьер в свою очередь в обращении к нации в феврале называл Прессмана (Pressman) тем, кто давит на его правительство (the pressman), и шутил, не будут ли следующего посла в Будапеште звать Пуччини (намек на путч).

Сам Прессман еще в начале апреля в интервью порталу Népszava говорил, что его позиция отражает позицию американского правительства, и кампания против него в венгерских СМИ, по мнению Вашингтона, была санкционирована именно в правительстве Венгрии.

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В статье: война с россией
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