На войне погиб мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Игорь Дорошенко
Герой скончался от полученных на фронте ранений
Вчера, 10 апреля, от полученных ранений оборвалась жизнь криворожца Игоря Дорошенко, мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике.
Воин защищал Украину от захватчиков с самого начала полномасштабного вторжения.
На фронте получил ранения, которые в итоге оказались несовместимыми с жизнью.
Вечная память Герою!
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Источник:Федерація важкої атлетики України
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