Канада отправит Украине 21 тысячу штурмовых винтовок и почти 2,5 миллиона патронов
Канада остаётся одним из главных партнеров Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине, которая включает передачу тысяч штурмовых винтовок и миллионов патронов.
Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
Ананд сделала это объявление во время визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Она сообщила, что речь идет о дополнительной военной помощи Украине от компании Colt Canada.
"Мы отправляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности", – отметила Ананд в своем Twitter.
Nous venons d'annoncer une aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine, provenant de Colt Canada.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 11, 2023
Nous envoyons 21 000 fusils d'assaut, 38 mitrailleuses et plus de 2,4 M de munitions. Ces armes soutiendront la lutte de l'Ukraine pour se défendre, ainsi que nos valeurs communes. pic.twitter.com/0WkCE5x6dO
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