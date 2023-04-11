Канада отправит Украине 21 тысячу штурмовых винтовок и почти 2,5 миллиона патронов

Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине, которая включает передачу тысяч штурмовых винтовок и миллионов патронов.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

Ананд сделала это объявление во время визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Она сообщила, что речь идет о дополнительной военной помощи Украине от компании Colt Canada.

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"Мы отправляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности", – отметила Ананд в своем Twitter.