Зеленский: По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише – это не значит, что можно где-то там игнорировать войну
Традиционное обращение президента к нации
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Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля обратился к украинцам.
"Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять чувство пути, по которому должны пройти. Конкретно пути. Пути, который впереди.
По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству.
Нам удалось сделать многое вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас – время почивать на лаврах.
Так же, как в составе Ставки каждый отвечает за свою часть обороны государства, на пути к победе каждому и каждой следует понимать: а что ваши шаги к победе? Но на весь ли путь хватает этих шагов?Читайте такжеВ Киев снова приехал миллиардер Ричард Брэнсон - встретился с Зеленским и стал послом United24
Это глупо – просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах. Это общая задача. Победа одерживается всеми.
Теми, кто за нее сражается, и теми, кто дает оружие. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста и теми, кто увеличивает возможности Украины.
Спасибо всем украинцам и украинкам, кто понимает, что должны пройти этот путь вместе к победе и в подлинном единстве, поддерживая друг друга и государство.
Благодарю всех наших партнеров в мире, кто не сбавляет активности в помощи.
Слава всем нашим воинам! Слава нашему крепкому народу", – сказал Зеленский.
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