Шмыгаль назвал новые возможные сроки украинского контрнаступления
К нему нужно быть готовым на 100%
фото из соцсетей
Украинские военные могут начать новое контрнаступление не весной, как ожидалось раньше, а летом.
Об этом заявил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в интервью The Hill.
"Шмигаль в эксклюзивном интервью заявил, что контрнаступление может состояться уже летом, отметив, что наибольшее давление насчет начала контрнаступления происходит изнутри Украины", - пишет издание.
Премьер подчеркнул, что наша страна не чувствует такого давления со стороны партнеров.
"Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100 процентов, и даже больше", - уточнил премьер.
При глава украинского правительства выразил уверенность, что Украина сможет освободить свою землю от оккупантов. И это уже было доказано несколько раз.
"От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику", - добавил Шмыгаль.
Напомним, не так давно (в конце марта) министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что
Популярное сейчас
- Источник: Четыре крымских клуба допустили к лицензированию РФС
- "Он пасует на три метра". Как Перес продал Макелеле в Челси и развалил чемпионскую команду
- РСЗО HIMARS уничтожила два российских танка Т-80БВ. ВИДЕО
- Россияне отходят от линии соприкосновения на юге и перебрасывают технику в Донецкой области
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО