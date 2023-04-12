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180 000 ликвидированных оккупантов за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил данные по потерям РФ

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ВСУ за сутки нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

180 000 ликвидированных оккупантов за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил данные по потерям РФ

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 180050 (+730) человек ликвидировано,
  • танков – 3646 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7043 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 2770 (+5) ед,
  • РСЗО – 535 (+0) ед,
  • средства ПВО – 282 (+0) ед,
  • самолетов – 307 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2334 (+2),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5630 (+10) ед,
  • специальная техника – 319 (+3).

Данные уточняются. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских БпЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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