180 000 ликвидированных оккупантов за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил данные по потерям РФ
ВСУ за сутки нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 180050 (+730) человек ликвидировано,
- танков – 3646 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7043 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 2770 (+5) ед,
- РСЗО – 535 (+0) ед,
- средства ПВО – 282 (+0) ед,
- самолетов – 307 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2334 (+2),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5630 (+10) ед,
- специальная техника – 319 (+3).
Данные уточняются. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских БпЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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