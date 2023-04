США сделают доп. поставки БМП и танков для ВСУ. Вашингтон и Киев обсудили обновленные варианты контрнаступления

США будут осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, речь идет о танках Abrams и БМП Bradley. Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, как сообщает корреспондент Укринформа.

Он выразил мнение, что поляки сделали то, что от них зависело в вопросе военной помощи Украине. Он доволен тем, что Украина сейчас покупает у Польши оружие, в частности, на средства международных институтов, таких как ЕС. Моравецкий назвал это очень хорошими новостями для польской промышленности.

В разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который состоялся 11 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского коллегу, что американцы "готовы поддерживать успешное контрнаступление". Об этом руководитель Госдепартамента написал в Twitter:

Good to connect with @DmytroKuleba this morning to discuss updates to Ukraine’s counteroffensive and air defense options. We’re committed to standing with Ukraine as long as it takes, and to supporting a successful counteroffensive.