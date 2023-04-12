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США сделают доп. поставки БМП и танков для ВСУ. Вашингтон и Киев обсудили обновленные варианты контрнаступления

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США сделают доп. поставки БМП и танков для ВСУ. Вашингтон и Киев обсудили обновленные варианты контрнаступления

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США будут осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, речь идет о танках Abrams и БМП Bradley. Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, как сообщает корреспондент Укринформа.

"Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танки Abrams. Это уже вопрос для американцев".

Он выразил мнение, что поляки сделали то, что от них зависело в вопросе военной помощи Украине. Он доволен тем, что Украина сейчас покупает у Польши оружие, в частности, на средства международных институтов, таких как ЕС. Моравецкий назвал это очень хорошими новостями для польской промышленности.

В разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который состоялся 11 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского коллегу, что американцы "готовы поддерживать успешное контрнаступление". Об этом руководитель Госдепартамента написал в Twitter:

"Приятно пообщались с Дмитрием Кулебой. Обсудили обновленные варианты контрнаступления и варианты для усиления противовоздушной обороны Украины. Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется, мы готовы поддерживать успешное контрнаступление ВСУ".

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что у Украины есть все возможности для того, чтобы достичь успеха во время контрнаступления. Он отметил, что многие украинские военные прошли обучение за рубежом, где их готовили к бою инструкторы из стран-союзников. Кроме того, партнеры продолжают предоставлять Украине необходимое вооружение. Об этом Остин сказал во время пресс-конференции, в которой также принял участие государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен Ллойд Остин Матеуш Моравецкий Bradley Abrams
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Источник:
ukrinform.ua

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