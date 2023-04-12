Британская разведка раскрыла структуру обороны россиян на юге Украины
Каждая зона находится примерно на 10-20 км позади предыдущей
Zerkalo
В течение последних недель Россия продолжала развивать разветвленную линейную оборону в Запорожской области на юге Украины. Вполне вероятно, что за эту территорию отвечает Южная группировка российских войск.
Россия завершила создание трех уровней оборонительных зон протяженностью примерно 120 км в этом секторе. Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая зона находится примерно на 10-20 км позади предыдущей.
Россия, по версии британской разведки, приложила значительные усилия к этим оборонительным работам, поскольку убеждена, что Украина рассматривает возможность контрнаступления именно на город Мелитополь. Оборонительные сооружения могут стать серьезным препятствием, но их эффективность почти полностью зависит от наличия достаточного количества артиллерии и личного состава. Остается непонятным, может ли Южная группировка российских войск сейчас собрать эти ресурсы.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 April 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 12, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oww9kSTDjf
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Jb1vXCAaSS
Популярное сейчас
- Как Цыганкова "обокрал" одноклубник и почему нельзя вешать провал Арсенала на Энфилде лишь на Зинченко
- "Наказание было жестоким". Тухель высказался после разгрома от Ман Сити
- Шмыгаль назвал новые возможные сроки украинского контрнаступления
- Россияне отходят от линии соприкосновения на юге и перебрасывают технику в Донецкой области
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
Новости по теме
- 10:41 Украинские В британской разведке рассказали, что может означать передача огнеметных систем ТОС-1А десантникам РФ
- 11:46 Украинские Британская разведка: РФ увеличила количество бронетехники в районе Марьинки
- 10:42 Украинские Разведка Британии: Россия имеет успехи в Бахмуте, командиры вагнеровцев и минобороны РФ наладили сотрудничество