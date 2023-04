Британская разведка раскрыла структуру обороны россиян на юге Украины

В течение последних недель Россия продолжала развивать разветвленную линейную оборону в Запорожской области на юге Украины. Вполне вероятно, что за эту территорию отвечает Южная группировка российских войск.

Россия завершила создание трех уровней оборонительных зон протяженностью примерно 120 км в этом секторе. Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая зона находится примерно на 10-20 км позади предыдущей.

Россия, по версии британской разведки, приложила значительные усилия к этим оборонительным работам, поскольку убеждена, что Украина рассматривает возможность контрнаступления именно на город Мелитополь. Оборонительные сооружения могут стать серьезным препятствием, но их эффективность почти полностью зависит от наличия достаточного количества артиллерии и личного состава. Остается непонятным, может ли Южная группировка российских войск сейчас собрать эти ресурсы.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 April 2023.



